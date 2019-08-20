Son Dakika Haberleri: İran: İran, Nükleer Anlaşma masasına geri dönmeyecek
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İran: İran, Nükleer Anlaşma masasına geri dönmeyecek

42 dakika önce

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın ABD baskılarına teslim olmayacağını belirterek, İran'ın Nükleer Anlaşma masasına geri dönerek müzakere etmeyeceğini duyurdu.

İran: İran, Nükleer Anlaşma masasına geri dönmeyecek, System.String[]
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın ABD baskılarına teslim olmayacağını belirterek, İran'ın Nükleer Anlaşma masasına geri dönerek müzakere etmeyeceğini duyurdu.

NBC News'e konuşan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, "Yaptırımlar pazarlık için değil, teslim olmamız için yapılıyor. Bu yaklaşım ABD tarafından ele alındığı sürece, İran hiçbir zaman müzakere yapmayacak" dedi...


Ali Şemhani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:10 Kaynak: DHA
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