Son Dakika Haberleri: İran: iran tam teşekküllü savaşa hazır
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İran: iran tam teşekküllü savaşa hazır

13 dakika önce

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Hajizadeh, ABD askeri üslerinin ve gemilerinin, İran füzelerinin menzilinde olduğunu belirterek, İran'ın tam teşekküllü savaşa hazır olduğunu açıkladı.

İran: iran tam teşekküllü savaşa hazır, System.String[]
İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Hajizadeh, ABD askeri üslerinin ve gemilerinin, İran füzelerinin menzilinde olduğunu belirterek, İran'ın tam teşekküllü savaşa hazır olduğunu açıkladı.

Katıldığı bir TV programında konuşan Tuğgeneral Ali Hajizadeh, "Herkes bilmeli ki, İran çevresinde 2 bin kilometreye kadar tüm ABD'nin askeri üsleri ve gemileri İran füzelerinin menzilinde. Tam teşekküllü savaş için kendimizi sürekli hazırlıyoruz" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, İran, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
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