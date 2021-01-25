İran, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının imarında yer almak istiyor - Son Dakika

İran, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının imarında yer almak istiyor

25.01.2021 14:41
İran, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının imarında yer almak istiyor, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden kurulmasının özel yatırımcılar ve devlet kurumları için geniş iş birliği kapıları açtığını belirterek "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağız.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden kurulmasının özel yatırımcılar ve devlet kurumları için geniş iş birliği kapıları açtığını belirterek "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağız. İran şirketlerinin, coğrafi olarak bize yakın olması, lojistik ve geniş tecrübe gibi avantajları var." dedi.

Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde yaptığı konuşmada, son yıllarda İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomi, ulaştırma ve enerji alanındaki ilişkilerde iyi sonuçlar gördüklerini söyledi. Aliyev, bölgedeki yeni duruma bağlı olarak "ortaya çıkan yeni fırsatların özel yatırımcılar ve devlet kurumları için geniş iş birliği kapıları açtığını" belirtti.

İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasında yer alacak şirketler arasında İran firmalarını görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Aliyev, "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağız. İran şirketlerinin, coğrafi olarak bize yakın olması, lojistik ve geniş tecrübe gibi avantajları var." diye konuştu.

"Şirketlerimiz işe başlamaya hazır"

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Aliyev'e İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin selamlarını iletti. Zarif, Aliyev'i ve Azerbaycan halkını Ermenistan'ın işgali altında bulunan toprakların kurtarılması dolayısıyla kutladı, bu zaferin Aliyev'in liderliği ve halkın metaneti sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın zaferinin bölge ülkeleri arasında barışçıl ve normal ilişkilerin başlangıcı olacağını ümit ettiğini ifade eden Zarif, "Ben sizi 3+3 iş birliği formatına (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye, Rusya, İran) uygun olarak diğer ülkeleri de ziyaret edeceğim. Sizin barış için önerdiğiniz görüşün müzakeresi ve gerçeğe dönüşmesi için çalışacağım. Çünkü bölge ülkelerinin birbiriyle iş birliği hepimizin çıkarlarına uyuyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün temin edilmesi, işgale son verilmesi ve Azerbaycanlıların ana vatanlarına dönme olanağı elde etmesinin ardından artık normal bir durumun oluştuğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İran bu konuda yardım etmek niyetindedir. Dostunuz olmanın yanı sıra yakın komşuyuz ve halkın geri döneceği bölgelerin yeniden yapılandırılması açısından diğer ülkelere göre avantajımız var. Biz o insanları ailemiz ve soydaşımız olarak kabul ediyoruz. Aras Nehri'nin iki kıyısı boyunca her zaman soydaşlık ve dostluk ilişkileri mevcut olmuştur. Enerji, imar ve tarım gibi alanlar bizim için öncelikli ve şirketlerimiz işe başlamaya hazır."

DOST Partisi, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının imarında yer almak istiyor - Son Dakika


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