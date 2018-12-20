Son Dakika Haberleri: İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı. 

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-Karşılamadan genel ve detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:34 Kaynak: DHA

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