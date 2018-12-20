İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:34 Kaynak: DHA
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