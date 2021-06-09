İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh, DÜ Rektörü Prof. Dr. Karakoç'u ziyaret etti - Son Dakika

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'u ziyaret etti.

Ziyarette DÜ'nün İran'daki üniversitelerle işbirliği yapabileceği konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Karakoç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki komşu ülkenin komşu üniversiteleri arasında yapılabilecek ortak programlar konusundaki ilgi ve alakalarından dolayı Soltanzadeh'e teşekkürlerini iletti.