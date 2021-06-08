İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Temasları kapsamında Mardin Valiliğini ziyaret eden Soltanzadeh ve beraberindeki heyet, Vali Demirtaş ile makamında görüştü.

Demirtaş, Türkiye'nin İran ile önemli bir ticaret hacminin bulunduğuna işaret ederek, "Belirlenen hedeflere ulaşma noktasında çalışmalarımız sürüyor. Mardin dünyanın en verimli topraklarının olduğu Mezopotamya ovasına sahip. Bu verimli topraklarda elde ettiğimiz ürünleri İran başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesine ihraç ediyoruz." dedi.

Demirtaş, Başkonsolos Soltanzadeh'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Soltanzadeh de kendilerini kabul eden Demirtaş'a teşekkür ederek, "8 ay kadar önce Erzurum'a geldim. Gelişim pandemi dönemine denk geldiği için sınır illerine yeni ziyaret gerçekleştirebiliyorum. Mardin hakikaten tarihi ve kadim bir kent. Sayın Valimize nezaketinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.