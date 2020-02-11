İran İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünde konuşan Ruhani halkı oy kullanmaya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünde konuşan Ruhani halkı oy kullanmaya çağırdı - Son Dakika Dünya

İran İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünde konuşan Ruhani halkı oy kullanmaya çağırdı

6 saat önce

İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasında tırmanan gerilimin gölgesinde 79 İslam Devrimi'nin 41. yılını kutluyor.

İran İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünde konuşan Ruhani halkı oy kullanmaya çağırdı, System.String[]

İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasında tırmanan gerilimin gölgesinde 79 İslam Devrimi'nin 41. yılını kutluyor.


Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İran İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünde, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda yaptığı konuşmanın gündeminde ABD ve yaklaşan İran seçimleri vardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:00 
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