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İran İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünde konuşan Ruhani halkı oy kullanmaya çağırdı
6 saat önce
İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasında tırmanan gerilimin gölgesinde 79 İslam Devrimi'nin 41. yılını kutluyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:00
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