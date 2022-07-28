İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı

28.07.2022 12:22
İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı

İran, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı 5 kişilik casusluk ağının tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

İran, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı 5 kişilik casusluk ağının tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkede "Mossad'a bağlı bir casusluk şebekesinin üyeleri" tutuklandı.

Açıklamada, "Siyonist rejim (İsrail) adına paralı askerlik sabıkası olan ayrılıkçı bir gruba mensup 5 kişiden oluşan ve ülkenin hayati bölgelerinden istihbarat toplamak için Mossad'dan mali destek alan bir şebekenin üyelerinin istihbarat birimlerinin operasyonuyla yakalandığı" belirtildi.

Yakalanan kişilerin istihbarat toplamanın yanı sıra ülkede kundaklama ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için eğitim aldıkları ifade edildi.

Operasyonda, yakalanan ajanlara ait bir dizi gelişmiş ekipmanın yanı sıra çeşitli iletişim araçlarının da ele geçirildiği aktarıldı.

İran IKBY merkezli ayrılıkçı Komele örgütünü suçlamıştı

İran, geçen hafta da terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan Mossad'a bağlı bir casusluk ağının yakalandığını açıklamıştı.

İstihbarat Bakanlığı, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarılmıştı.

Bakanlık, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, yakalanan ajanların, merkezi IKBY'de bulunan ayrılıkçı Komele örgütünün üyeleri olduğunu ve ülkedeki hassas bir savunma merkezine saldırı planladıklarını aktarmıştı.

Komele örgütü de 25 Temmuz'da İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde örgüt üyelerinin pusuya düşürüldüğünü açıklamıştı.

YORUMLAR
500
İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri İsrail Savunma Bakanı: 'Rusya S-300 füzeleri, 2 ay önce Suriye'de İsrail savaş uçaklarını hedef aldı' İsrail Savunma Bakanı: 'Rusya S-300 füzeleri, 2 ay önce Suriye'de İsrail savaş uçaklarını hedef aldı'
Kaynak: AA

İsrail, Mossad, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:42:57. #1.11#
SON DAKİKA: İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement