Kripto Para Piyasalarında Ani Düşüş ve Likidasyonlar - Son Dakika
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Kripto Para Piyasalarında Ani Düşüş ve Likidasyonlar

Kripto Para Piyasalarında Ani Düşüş ve Likidasyonlar

Kripto para piyasalarında yaşanan keskin fiyat düşüşleri sonucunda toplam likidasyonlar 500 milyon dolar sınırına dayandı. İran-İsrail gerilimi gibi faktörlerin etkisiyle yaşanan düşüşler, büyük şirketlerin hisselerini de olumsuz etkiledi.

13.04.2024 10:58  Güncelleme: 11:03
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Kripto para piyasaları, geçtiğimiz günlerde yaşanan keskin fiyat düşüşleriyle dikkatleri üzerine çekti. Kripto para piyasalarındaki toplam likidasyonlar 500 milyon dolar sınırına dayandı.

Kripto Para Piyasalarında Ani Düşüş ve Likidasyonlar

Önde gelen kripto para birimlerinde Cuma öğleden sonra beklenmedik bir fiyat düşüşü yaşandı. Kripto para piyasalarında yaşanan bu durum, bir saatlik süreçte toplam likidasyonların yarım milyar dolara yaklaşmasına neden oldu.

Kripto piyasasındaki bu keskin düşüşün altında yatan kesin nedenler henüz net bir şekilde ifade edilemiyor. Uzmanlara göre İran ile İsrail arasındaki artan gerilimler gibi kripto piyasasıyla doğrudan ilişkili olmayan faktörler, bu düşüşlerde etkili olabilir. ABD Başkanı Joe Biden, kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırı düzenleyeceğini "er ya da geç" beklediğini ifade etti. Bölgedeki yüksek gerilim her geçen saat daha da artıyor ve bu durum piyasaları da olumsuz etkiliyor.

CoinGlass'ın raporuna göre, toplam kripto para likidasyonları Cuma günü öğleden sonraki saatlerde 466,5 milyon dolara ulaştı. Bu miktarın 417,7 milyon dolarlık kısmı uzun pozisyon likidasyonlarından, 50,6 milyon dolarlık kısmı ise kısa pozisyon likidasyonlarından kaynaklandı. Verilere göre son 24 saat içinde 270.018 tüccarın etkilendiği toplam likidasyon miktarı 858,15 milyon dolar olarak belirlendi.

Bu süre zarfında Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 2,5 düşüşle 68.116 dolardan 66.400 dolara gerilerken, Ethereum yüzde 3,3 azalarak 3.324 dolardan 3.226 dolara düştü. Raporlara göre Ethereum'un son 24 saatteki toplam kaybı yüzde 8,11 seviyelerine ulaştı. Solana ise son günlerdeki düşüşünü sürdürerek yüzde 8,5 azalma ile 166 dolardan 152 dolara geriledi ve son 24 saatte yaşanan toplam düşüş yüzde 13,25 olarak kaydedildi.

Son olarak kripto para piyasalarında yaşanan bu düşüşler, kripto endüstrisinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisselerini de olumsuz etkiledi. Coinbase'in hisseleri Cuma günü yüzde 6,21 düşüşle 246,68 dolara, MicroStrategy'nin hisseleri ise yüzde 4,86 azalarak 1.476 dolara düştü.

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SON DAKİKA: Kripto Para Piyasalarında Ani Düşüş ve Likidasyonlar - Son Dakika
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