İran, İsrail İçin Casusluk Yaptığı Gerekçesiyle İran-İsveç Uyruklu Bir Kişiyi İdam Edecek - Son Dakika

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın Çarşamba günkü haberine göre, İran'da İsrail istihbarat teşkilatı Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle yakın zamanda İran uyruklu bir kişi idam edilecek. Haberde, bilgi kaynaklarının, "Ahmad Reza Celali'nin idam cezası gündemde ve bu ceza, İran'ın resmi takvimi olan Güneş Hicri takviminin ikinci ayı olan Ordibehesht ayı sonu veya 21 Mayıs'a kadar infaz edilecek" şeklindeki ifadelerine yer verildi. İsveç vatandaşlığına da sahip bir tıp doktoru olan Celali, İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 2016 yılında İran'da hapse atıldı ve daha sonra ölüme mahkum edildi.

Haberde, kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandığı hatırlatıldı. Habere göre, Celali'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Mossad'a verdiği bilgiler, iki İranlı nükleer bilim insanının suikasta kurban gitmesiyle sonuçlandı. Bir İsveç mahkemesi de, kısa süre önce, 2019 yılında Stockholm Havalimanı'na varışında insan hakları ihlali iddiasıyla tutuklanan eski bir İran yargı yetkilisi olan Hamid Nuri'yi yargılamaya başladı.