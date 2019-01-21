İran: İsrail ile Savaşmak İçin Sabırsızlanıyoruz

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, "Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor" dedi.

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, "Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor" dedi.



İsrail, Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait hedefleri vurduğunu açıklamasının ardından İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade konuya ilişkin açıklama yaptı. Nasirzade, "Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor" dedi.



(İHA)

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