Son Dakika Haberleri: İran: İsrail ile Savaşmak İçin Sabırsızlanıyoruz

İran: İsrail ile Savaşmak İçin Sabırsızlanıyoruz

54 dakika önce

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, "Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor" dedi.

İran: İsrail ile Savaşmak İçin Sabırsızlanıyoruz, System.String[]
İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, "Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor" dedi.

İsrail, Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait hedefleri vurduğunu açıklamasının ardından İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade konuya ilişkin açıklama yaptı. Nasirzade, "Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, İsrail, İran, Güncel
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