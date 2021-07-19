İran: İsrail'in bu bölgede bulunmasından kaynaklı istikrarsızlıktan BAE sorumlu olacaktır - Son Dakika

İran: İsrail'in bu bölgede bulunmasından kaynaklı istikrarsızlıktan BAE sorumlu olacaktır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail'in bu bölgede bulunmasından kaynaklı istikrarsızlık ve huzur ortamının bozulmasından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sorumlu olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail'in bu bölgede bulunmasından kaynaklı istikrarsızlık ve huzur ortamının bozulmasından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sorumlu olacağını söyledi. İran medyasına göre, basın toplantısında konuşan Hatibzade, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. BAE'nin İsrail tarafından işgal edilmiş topraklarda büyükelçiliğini açmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatibzade, İsrail'in bu yolla meşruiyet peşinde olduğunu belirtti. Hatibzade, "Abu Dabi yönetimi bilmelidir ki; İsrail'in bu bölgede bulunmasından kaynaklı istikrarsızlık ve huzur ortamının bozulmasından BAE sorumlu olacaktır." ifadelerini kullandı. BAE'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katıldığı törenle 14 Temmuz'da Tel Aviv'de açılmıştı. İsrail'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği ise 29 Haziran'da hizmete girmişti. BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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