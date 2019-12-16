İran: İsrail rejimini tanımıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran: İsrail rejimini tanımıyoruz - Son Dakika

İran: İsrail rejimini tanımıyoruz

6 saat önce

ASYA Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda (APA) İran, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, bunun kayda geçmesini istedi.

İran: İsrail rejimini tanımıyoruz, System.String[]

ASYA Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda (APA) İran, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, bunun kayda geçmesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde Antalya'da yapılan 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla gerçekleştirilen APA'nın 12'nci Genel Kurulu tamamlandı. 42 ülkenin üye olduğu APA'da 3 gün süren görüşmelerin sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeye göre iki yıldır APA'nın başkanlığını yapan Türkiye'nin 2020- 2021 yıllarında da APA'ya başkanlık yapması kararı alındı. Bildirgede ülkelerin 2022- 2023 başkanlık için adayları olmadığı açıklandı.

İRAN: İSRAİL REJİMİNİ TANIMIYORUZ

Bildirgenin sonunda söz alan İranlı heyet, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, "Geniş rapora şerh koymak istiyoruz. Bunun resmi toplantıda kayda geçmesini istiyoruz" dedi. APA'nın sekreteri, İran'ın şerh koyma talebini aldıklarını kaydetti.


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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:02 Kaynak: DHA
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