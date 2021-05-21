İran İsrailli yöneticilerin savaş suçuyla yargılanmasını istedi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail yöneticilerinin savaş suçuyla yargılanmasını ve Filistin'de işlenen cinayetlerin "soykırım" olarak tanınmasını talep etti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin Filistin halkının zaferi olduğu belirtildi.

Açıklamada İsrail ile ilişkileri normalleştiren ülkeler eleştirilerek bu adımı gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yöneticilerin savaş suçuyla yargılanmasını ve Filistin halkına karşı işlenen cinayetlerin soykırım ve insanlığa karşı suç kapsamına alınmasını istedi.

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda bu sabah yerel saatle 02.00'de saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun düzenlendiği saldırılar nedeniyle Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.