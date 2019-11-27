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İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu
6 saat önce
İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.
İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, tutuklanan 8 casustan 6'sının gösteriler sırasında ve diğer 2'sinin ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına alındığı açıklandı.
İran istihbaratı tarafından tutuklanan 8 kişinin gösterileri organize ettikleri ve ellerindeki bilgi ve görüntüleri İran dışına aktardıkları belirtildi. - TAHRAN
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