Son Dakika Haberleri: İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu
Son Dakika 3. Sayfa İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu - Son Dakika

İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu

6 saat önce

İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu, System.String[]

İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.


İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, tutuklanan 8 casustan 6'sının gösteriler sırasında ve diğer 2'sinin ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına alındığı açıklandı.


İran istihbaratı tarafından tutuklanan 8 kişinin gösterileri organize ettikleri ve ellerindeki bilgi ve görüntüleri İran dışına aktardıkları belirtildi. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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