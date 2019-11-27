Son Dakika Haberleri: İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu
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İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu

6 saat önce

İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu, System.String[]

İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.

İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, tutuklanan 8 casustan 6'sının gösteriler sırasında ve diğer 2'sinin ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına alındığı açıklandı.

İran istihbaratı tarafından tutuklanan 8 kişinin gösterileri organize ettikleri ve ellerindeki bilgi ve görüntüleri İran dışına aktardıkları belirtildi.

(İHA)

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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