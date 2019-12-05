Son Dakika Haberleri: İran İstihbarat Bakanlığı Tahran'da terör saldırısının engellendiğini duyurdu
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İran İstihbarat Bakanlığı Tahran'da terör saldırısının engellendiğini duyurdu

6 saat önce

İran İstihbarat Bakanlığı, başkent Tahran'da bulunan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde terör eylemi gerçekleştirmek isteyen bir grubu yakaladıklarını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı Tahran'da terör saldırısının engellendiğini duyurdu, System.String[]

İran İstihbarat Bakanlığı, başkent Tahran'da bulunan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde terör eylemi gerçekleştirmek isteyen bir grubu yakaladıklarını açıkladı.


İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yurdunda "7 Aralık Üniversite Öğrencileri Günü" için terör eylemi gerçekleştirmek isteyen radikal bir grubun yakalandığı belirtildi. İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yurdunun mutfağındaki gaz ocaklarına bağlı hortumları kullanarak büyük bir patlama gerçekleştirmek isteyen grubun, ülke genelinde benzin zammı ile başlayan gösterilerdeki şiddet eylemlerine katıldıkları belirtildi. - TAHRAN

Tahran, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:19 Kaynak: İHA
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