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İran İstihbarat Bakanlığı Tahran'da terör saldırısının engellendiğini duyurdu
6 saat önce
İran İstihbarat Bakanlığı, başkent Tahran'da bulunan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde terör eylemi gerçekleştirmek isteyen bir grubu yakaladıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:19 Kaynak: İHA
İran İstihbarat Bakanlığı, başkent Tahran'da bulunan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde terör eylemi gerçekleştirmek isteyen bir grubu yakaladıklarını açıkladı.
İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yurdunda "7 Aralık Üniversite Öğrencileri Günü" için terör eylemi gerçekleştirmek isteyen radikal bir grubun yakalandığı belirtildi. İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yurdunun mutfağındaki gaz ocaklarına bağlı hortumları kullanarak büyük bir patlama gerçekleştirmek isteyen grubun, ülke genelinde benzin zammı ile başlayan gösterilerdeki şiddet eylemlerine katıldıkları belirtildi. - TAHRAN
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