İran istihbaratı: 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubu çökertildi - Son Dakika

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubunun çökertildiği bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan Batı Azerbaycan eyaleti İstihbarat Müdürlüğü yetkilisi, bölgedeki son operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Söz konusu açıklamada, "Son 2 ayda tespit edilen 3 casusluk şebekesinin tüm üyeleri gözaltına alındı. Ayrıca DEAŞ ve selefi 3 terör örgütü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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