İran istihbaratına çalışan casusların ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İran istihbaratına çalışan casusların ilk görüntüleri ortaya çıktı

22.07.2022 12:23
İran istihbaratına çalışan casusların ilk görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da geçtiğimiz Haziran ayında "İsrailli hedeflere suikast" iddiasıyla çökertilen İran istihbaratına çalışan casus ağının son 3 üyesi daha tutuklanırken, hücre üyelerine ilişkin ilk görüntülere ulaşıldı.

İstanbul'da geçtiğimiz Haziran ayında "İsrailli hedeflere suikast" iddiasıyla çökertilen İran istihbaratına çalışan casus ağının son 3 üyesi daha tutuklanırken, hücre üyelerine ilişkin ilk görüntülere ulaşıldı.

Türkiye'de "İsrailli hedeflere suikast" iddiasıyla Haziran ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen İran istihbaratına çalışan bir suikast hücresi, düzenlene operasyon ile çökertilmişti. 4'ü ilk soruşturmada tutuklanan saldırı timinde yer alan ve Taksim Meydanı'ndaki ünlü bir otelin çevresinde "keşif" ve "gözetleme" faaliyetinde bulunan ve eylemi organize eden Keyvan M., suikast timindeki tetikçi Jamal G. ve hedef seçilen kurbanların keşif ve gözetlemesinde bulunan Iman S. adlı 3 İranlı'nın, "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasıyla ifadelerine devam ediliyordu. Suikast hücresine mensup son 3 şüphelinin ülke içerisindeki bağlantıları tek tek tespit edildi. Casusluk şebekesindeki 3 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Ekiplerinden alınarak MİT tarafından yeniden sorgulandı.

MİT ve İstanbul Emniyetince 16 Haziran Perşembe günü birlik bazı evlere ve Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında, aralarında yerel işbirlikçilerin de olduğu İran İstihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan zanlıların 4'ü, güvenlik birimlerindeki sorgularının ardından 29 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklananların Majid N., Alireza S., Seyedmahmoud H., Hassan H. ve Maryam M. olduğu öğrenildi.

Eylemde kullanılması muhtemel silahlarla birlikte güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan operasyonla çökertilen İran casus ağının her hareketi, istihbarat birimlerince adım adım takip altında tutuldu.

Üçüncü ülkelere ait farklı pasaportlarla yakalanan ve eylem merkezleri gizli tutulan suikast timindeki şüphelilerin geri kalan 3 üyesi, dün güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Türkiye'deki İsrailliler ile ilgili suikast tasarlamakla suçlanan İran casus ağının son zanlıları, çıkarıldıkları mahkemece "askeri veya siyasal casusluk" suçundan tutuklandı. İsrailli turistleri hedefe koyan ve Türk istihbaratı tarafından çökertilen hücre üyelerinin milliyetleri belli oldu. Tamamı İran asıllı zanlıların üzerlerinden üçüncü ülkelere ait pasaportlar ele geçirildi.

İran istihbaratı adına çalışan casus ağındaki kişiler, 'öğrenci', 'işadamı' ve 'turist' kisvesi altında sızdıkları Türkiye'de 'İsrailli hedeflere yönelik suikast hazırlığında bulundukları' gerekçesiyle MİT ve emniyet birimleri tarafından gölge gibi adım adım takip edilmiş, eyleme kalkışacakları sırada 16 Haziran'da Beyoğlu'nda bir otele ve İstanbul'da bazı günübirlik evlere düzenlenen operasyonla yakalanmışlardı. - İSTANBUL

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İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Kaynak: İHA

İstanbul, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran istihbaratına çalışan casusların ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran istihbaratına çalışan casusların ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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