İran istihbaratına çalışan çete MİT tarafından çökertildi - Son Dakika

İran istihbaratına çalışan çete MİT tarafından çökertildi

İRAN istihbaratının, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çete, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; By Sağlam isimli savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Morteza Soltan Sanjari'nin, İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırma arayışında oldukları ortaya çıkarıldı. Sağlam ve Sanjari'nin İran istihbaratı adına faaliyet gösteren Seyedmehdi Hosseini ve Ali Ghahramanihajiabad'dan talimat aldıkları tespit edildi. İranlı muhaliflerin kaçırılması için Sağlam ve ekibine aralıklarla 150 bin dolar ödendiği, kaçırılması planlanan diğer isimler için ise İran istihbaratı yetkililerince ayrıca ödeme yapılacağı vaadinde bulunulduğu öğrenildi.

KAÇIRMA PLANIKaçırma planı, İran istihbaratının kaçırılmasını istediği kişilerin isimlerini Sanjari ve Sağlam'a iletmesi ile başlıyor. Sonraki aşamada yer tespiti yapılıyor. Kaçırılacak İranlıların yaşadıkları bölgeyi bulan Sağlam ve Sanjari, bu kişilerle tanışarak güvenlerini kazanıyor. Güven sağlandıktan sonra da operasyona başlanıyor.İran istihbaratının kaçırılması için verdiği isimlerden birinin de İran Nizami Ordusu'nda görev yapmış Albay Yaghoub Hafız olduğu, Sağlam'ın, Denizli 'de yaşayan muhalif isme ulaşmak için Hafız'ı Türkiye'ye getiren kaçakçıyı işkenceyle konuşturduğu belirlendi. Sanjari ve Sağlam'ın, tanıştıkları Hafız'a, güvenini kazanmak için İran istihbaratının peşinde olduğunu söyleyerek ailesi ile başka bir ülkeye kaçırma vaadinde bulundukları, buna inanan Hafız ve ailesinin, Irak üzerinden başka bir ülkeye kaçacaklarını düşünürken 17 Şubat 2019'da kaçakçılar tarafından İranlı istihbaratçılara teslim edildiği tespit edildi.İran istihbaratına çalışan Seyedmehdi Hosseini'nin, Morteza Soltan Sanjari ve İhsan Sağlam'a 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken Türkiye'ye kaçan M.R.'nin İran'a getirilmesi talimatını verdiği ortaya çıkarıldı. Bu sebeple Yalova 'da bir restoranda çalıştığı tespit edilen M.R. ile yakınlaşması için İhsan Sağlam ve Sanjari'nin ekibinden Hakan Sağlam görevlendirildi. Aynı restoranda çalışmaya başlayan Hakan Sağlam, samimi olduğu M.R. ile İhsan Sağlam ve Sanjari'yi tanıştırdı. İkili, M.R.'ye ABD'ye kaçak gidebilmesi için yardım edeceklerini söyledi. Ancak plan, İran istihbaratının M.R.'yi İran'a getirmesi için görevlendirdiği bir başka isim olan emekli TSK mensubu Hüdaiverdi Çıtak'ın devreye girmesi ve M.R.'nin durumdan şüphelenmesi ile bozuldu.MİT DEŞİFRE ETTİ

İran istihbaratına çalışan Ali Ghahramanihajiabad, Ekim 2021'de İhsan Sağlam'dan Türkiye'ye kaçan İranlı S.G.'nin ülkeye getirilmesini istedi. Sanjari ve kız arkadaşı Behnaz Ebrahimihajisarayi'nin, S.G.'nin Zonguldak'taki adresini tespit etmesinin ardından İhsan Sağlam ve eski TSK mensubu Kamil Taşçı devreye girdi. Plan kapsamında Taşçı, S.G.'yi Zonguldak'tan alıp İran sınır hattına götürmekle görevlendirildi. MİT, kaçırma planını deşifre ederek bilgileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile paylaştı. MİT ve İstanbul TEM ekiplerinin koordineli çalışması ile iki İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İran uyruklu 3 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. 14 kişi, 9 Şubat'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

- Operasyondan görüntü

- Arama çalışması

- Şüphelilerin götürülmesi

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,