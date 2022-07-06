İran, İsveç'te yargılanan eski yargı mensubu Nuri'nin serbest bırakılması isteğini yineledi - Son Dakika
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İran, İsveç'te yargılanan eski yargı mensubu Nuri'nin serbest bırakılması isteğini yineledi

06.07.2022 11:05
İran, İsveç'te yargılanan eski yargı mensubu Nuri'nin serbest bırakılması isteğini yineledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran'da 1988 yılındaki toplu idam kararlarında rolü olduğu" gerekçesiyle 2019 yılında İsveç'te tutuklanan İranlı eski savcı vekili Hamid Nuri'nin serbest bırakılmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran'da 1988 yılındaki toplu idam kararlarında rolü olduğu" gerekçesiyle 2019 yılında İsveç'te tutuklanan İranlı eski savcı vekili Hamid Nuri'nin serbest bırakılmasını istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Abdullahiyan İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede Abdullahiyan, İranlı eski savcı vekili Nuri'nin serbest bırakılması talebini yineledi.

Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki uzun yıllara dayalı ilişkiler, İran milletine karşı işlediği suçlar herkes tarafından bilinen bir terör grubunun (Halkın Mücahitleri) temelsiz propaganda ve eylemlerinden etkilenmemelidir." dedi.

İranlı Bakan, "rejim karşıtı Halkın Mücahitleri örgütü tarafından öne sürülen suçlamalarla gözaltına alınan İranlı eski savcı vekili Nuri'nin ivedilikle serbest bırakılmasını" istedi.

Nuri'ye toplu idam suçlaması

İran'da 1988 yılındaki toplu idamlardan sorumlu tutulan Nuri, 2019 yılında ailevi sorunları nedeniyle gittiği İsveç'te tutuklanmış ve toplu idamlarda rolü olduğu gerekçesiyle mahkeme süreci başlatılmış, cezasının yıl sonunda belli olacağı bildirilmişti.

Tahran yönetimi, Nuri'nin tutuklanmasını "hukuk dışı" şeklinde nitelendirmiş, İsveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrimin ardından başlayan İran- Irak Savaşı sırasında Irak saflarında yer aldıkları gerekçesiyle "Halkın Mücahitleri" örgütünün cezaevinde bulunan üyeleri hakkında toplu idam kararı verilmişti.

İran ve İsveç arasında "tutuklu vatandaşlar" krizi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile İsveçli mevkidaşı Linde, mayıs ayında İran'da İsrail adına casusluk suçlamasıyla idam edileceği açıklanan İran-İsveç çifte vatandaşı Ahmed Rıza Celali ile İsveç'te müebbet hapis talebiyle yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri'nin durumunu görüşmüştü.

İsveç'te yaşayan İranlı akademisyen Ahmed Rıza Celali de 2016'da İran'a yaptığı bir gezide tutuklanmış, casusluk suçlamalarıyla 2017'de idam cezasına çarptırılan İsveçli-İranlı akademisyenin infaz kararının kesinleştiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, İran, Güncel, Son Dakika

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