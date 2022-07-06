İran, İsveç'te yargılanan eski yargı mensubu Nuri'nin serbest bırakılması isteğini yineledi

İsveç'te yaşayan İranlı akademisyen Ahmed Rıza Celali de 2016'da İran'a yaptığı bir gezide tutuklanmış, casusluk suçlamalarıyla 2017'de idam cezasına çarptırılan İsveçli-İranlı akademisyenin infaz kararının kesinleştiği duyurulmuştu.

Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki uzun yıllara dayalı ilişkiler, İran milletine karşı işlediği suçlar herkes tarafından bilinen bir terör grubunun (Halkın Mücahitleri) temelsiz propaganda ve eylemlerinden etkilenmemelidir." dedi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, İran, Güncel, Son Dakika

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