İran, İsviçre elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika
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İran, İsviçre elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesini resmi olarak protesto etti.

İran, İsviçre elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesini resmi olarak protesto etti.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran'da diplomatik misyonu bulunmayan ABD'yi temsil eden İsviçre'in Tahran Büyükelçisi Markus Leitner Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "İsviçre Büyükelçisine Washington'un hareketinin bariz bir devlet terörü örneği olduğu ve ABD yönetiminin tüm sonuçlarından sorumlu olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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