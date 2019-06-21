Son Dakika Haberleri: İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
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İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

1 saat önce

İran yönetimi, ABD'nin hava sahası ihlaline itirazlarını iletmek için Washington'un İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı, System.String[]
İran yönetimi, ABD'nin hava sahası ihlaline itirazlarını iletmek için Washington'un İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsviçre Büyükelçisi Leitner'a ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi.
Açıklamada İsviçre Büyükelçisi'ne ABD'nin İran hava sahasını ve kara sularını ihlal ettiğine ilişkin kanıtlar sunularak, insansız hava aracının (İHA) vurulduğu noktanın koordinatlarının paylaşıldığı belirtildi.
Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler İsviçre üzerinden yürütülüyor.
Düşürülen İHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:58 Kaynak: AA
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