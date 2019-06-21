İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
1 saat önce
İran yönetimi, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'nin hava sahası ihlaline itirazlarını iletti.
İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:38
yönetimi, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre
'nin Tahran
Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'nin hava sahası ihlaline itirazlarını iletti.
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