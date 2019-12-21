İran, Japonya'ya ithal ettiği petrolün parasını istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya'ya ithal edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin İran Merkez Bankasına yaptırımları gerekçesiyle Japonya bankalarında takılı kalan İran'a ait paranın serbest bırakılmasını ve ülkesine iade edilmesini istedi.



İran resmi ajansı IRNA'daki habere göre, Tokyo'dan ayrılmadan önce siyaset, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kültür alanında faaliyet yürüten Japon yetkililerle bir araya gelen Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.