İran kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle Basra Körfezi'nde bir tekneye el koydu - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 42 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koydu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan eyaletinin Başsavcısı Mücteba Kahramani, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu belirtti.

Kahramani, 42 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği teknedeki 4 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.