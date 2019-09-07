Son Dakika Haberleri: İran kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu
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İran kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

1 saat önce

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.

İran kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu, System.String[]

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.


İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığını iddia ettiği gemiye el koyarak Filipinli 12 mürettebatı gözaltına aldı. İran Sahil Güvenlik Birimi'nin el koyduğu gemide 284 bin litre akaryakıt bulunduğu belirtildi.


Öte yandan İran, son 3 ay boyunca Hürmüz Boğazı'nda 3 adet ticari gemiye el koydu. - TAHRAN

Basra Körfezi, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı bir gemiye daha el koydu
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