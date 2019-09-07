İran kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığını iddia ettiği gemiye el koyarak Filipinli 12 mürettebatı gözaltına aldı. İran Sahil Güvenlik Birimi'nin el koyduğu gemide 284 bin litre akaryakıt bulunduğu belirtildi.

İran , Basra Körfezi 'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı bir gemiye daha el koydu