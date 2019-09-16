Son Dakika Haberleri: İran kaçak yakıt taşıyan petrol tankerine el koydu
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İran kaçak yakıt taşıyan petrol tankerine el koydu

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Serheng Muhammed Necefi, Hürmüz Boğazı'nda kaçak yakıt taşıyan bir tankere el konulduğunu duyurdu.

İran kaçak yakıt taşıyan petrol tankerine el koydu, System.String[]

İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Serheng Muhammed Necefi, Hürmüz Boğazı'nda kaçak yakıt taşıyan bir tankere el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Necefi, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Lenge limanında 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir tankere el koyduklarını söyledi. General Necefi, ele geçirilen tanker ile Devrim Muhafızları arasında herhangi bir gerginliğin yaşanmadığına işaret ederek, "El konulan tanker 11 mürettebatı ile 250 bin litre kaçak mazot taşımaktaydı" dedi.

El konulan tankerin kaçak mazot taşıdığına işaret eden General Necefi, söz konusu tankerin diğer küçük tankerlerden yakıt alarak, büyük yabancı petrol tankerlerine taşıdıklarını söyledi.

Devrim Muhafızlarına yakın bazı kaynaklar ise Lenge limanından hareket eden tankerin BAE'ye kaçak yakıt taşıdığını ileri sürdü.

(İHA)

Devrim Muhafızları, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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