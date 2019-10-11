İran, kadınların 40 yıl sonra stadyumdan izlediği maçı 14-0 kazandı
2 saat önce
İran 40 yıldır devam eden kadınların stadyumlarda futbol maçlarını izlemesi yasağını kaldırdı. İran'ın Kamboçya'yı 14-0 yendiği maçta başkent Tahran'daki Azadi Stadyum'da 3 binden fazla kadın futbol sever de yer aldı.
İran 40 yıldır devam eden kadınların stadyumlarda futbol maçlarını izlemesi yasağını kaldırdı. İran'ın Kamboçya'yı 14-0 yendiği maçta başkent Tahran'daki Azadi Stadyum'da 3 binden fazla kadın futbol sever de yer aldı.
78 bin kişilik stadyumda kadınların ve erkeklerin yan yana oturmasına müsaade edilmedi. Kadın ve erkek spor severler demir parmaklıklarla birbirinden ayrıldı. Bu durumu eleştiren İran Milli Takımı kaptanının kız kardeşi Meryem Shojaei stadyumda boş yerler olsa bile kadınlara sadece 3 bin 500 kişilik yer bırakıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:36
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