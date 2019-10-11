Son Dakika Haberleri: İran, kadınların 40 yıl sonra stadyumdan izlediği maçı 14-0 kazandı
Son Dakika Dünya İran, kadınların 40 yıl sonra stadyumdan izlediği maçı 14-0 kazandı

İran, kadınların 40 yıl sonra stadyumdan izlediği maçı 14-0 kazandı

1 saat önce

İran 40 yıldır devam eden kadınların stadyumlarda futbol maçlarını izlemesi yasağını kaldırdı.

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İran 40 yıldır devam eden kadınların stadyumlarda futbol maçlarını izlemesi yasağını kaldırdı. İran'ın Kamboçya'yı 14-0 yendiği maçta başkent Tahran'daki Azadi Stadyum'da 3 binden fazla kadın futbol sever de yer aldı.

İran, kadınların 40 yıl sonra stadyumdan izlediği maçı 14-0 kazandı

Kamboçya, Tahran, Futbol, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:02 
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