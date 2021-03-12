İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı - Son Dakika

İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)

7 KAZADA 19 YARALI

İran kara yolunda, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 7 trafik kazası meydana geldi. Jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazalarda yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan 1 kişi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan İran kara yolunda tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına, Türk Kızılay yetişti. Kızılay ekipleri, sürücülere kumanya dağıttı.