İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı - Son Dakika

İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
12.03.2021 13:59
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)7 KAZADA 19 YARALIİran kara yolunda, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 7 trafik kazası meydana geldi.
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)
7 KAZADA 19 YARALI
İran kara yolunda, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 7 trafik kazası meydana geldi. Jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazalarda yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan 1 kişi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan İran kara yolunda tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına, Türk Kızılay yetişti. Kızılay ekipleri, sürücülere kumanya dağıttı.
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