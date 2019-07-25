Son Dakika Haberleri: "İran karşıtı koalisyon Tahran'ın maceracılığı nedeniyle güçleniyor"
Son Dakika Güncel Haber

"İran karşıtı koalisyon Tahran'ın maceracılığı nedeniyle güçleniyor"

1 saat önce

İranlı iç siyaset uzmanı Nevid Cemşidi, ABD, Suudi Arabistan ve İsrail öncülüğünde İran'a karşı oluşturulan küresel koalisyonun Tahran'ın maceracılığı nedeniyle güçlendiğini ve İran'ın diplomatik yalnızlık yaşadığını söyledi.

İranlı iç siyaset uzmanı Nevid Cemşidi, ABD, Suudi Arabistan ve İsrail öncülüğünde İran'a karşı oluşturulan küresel koalisyonun Tahran'ın maceracılığı nedeniyle güçlendiğini ve İran'ın diplomatik yalnızlık yaşadığını söyledi.
İranlı iç siyaset uzmanı ve gazeteci-yazar Cemşidi, Tahran ile Washington arasında Basra Körfezi'ndeki gerilimi ve İran'ın İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasıyla ilgili muhtemel gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.
Tahran yönetiminin Basra Körfezi'ndeki gerginliği düşürmek yerine İngiltere'ye ait petrol tankerini durdurup ABD'nin insansız hava aracını (İHA) vurarak ve bu yöndeki tehditlerini daha yüksek perdeden dile getirerek tırmandırdığını ifade eden Cemşidi, dünyanın da bunun karşısında pozisyon aldığını belirtti.
"İran, diplomasi ve dünya ile ilişkilerde iyi adımlar atmadı"
İngiltere'nin İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etmeye hazırlandığına ve Rusya ile Çin'in veto hakkını kullanmaması halinde BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımlarının geri gelebileceğine işaret eden Cemşidi, "İran, diplomasi ve dünya ile ilişkilerde iyi adımlar atmadı. İran yöneticileri müzakere etmek istediklerini söylüyor fakat gerçekte diplomatik bir yalnızlık yaşıyorlar. Bu inziva günden güne derinleşiyor. Bölge düzeyinde baktığımızda Araplarla problem yaşıyor, Yemen'deki olaylardan dolayı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çatışma halinde, Bahreyn ve Irak'ta bir çıkmaza girdi. Maceracı politikaları nedeniyle komşularla ilişkilerini problemli bir hale getirdi." ifadelerini kullandı.
İran'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle de iyi diplomasi yürütemediğini ve nükleer anlaşmanın ruhuna uygun hareket etmeyerek bunu ihlal ettiğini savunan Cemşidi, şu görüşleri dile getirdi:
"Yazılı maddelerin dışında nükleer anlaşmanın ruhu, dünya ile olumlu ilişkilere dayanıyordu. Devrim Muhafızları Ordusunun Irak, Yemen ve Bahreyn gibi ülkelere müdahalesi sorun oluşturdu. ABD'nin çekilmesinden sonra da İran meseleyi doğru bir şekilde çözmek için adım atmadı. İran, çatışma ve düşmanlık yolunu seçerek diplomatik, ekonomik ve siyasi inzivaya maruz kaldı."
Avrupa Birliği, Siyaset, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı önlem aldı Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerden artık neden etkilenmiyor? Belarus müsteşarına saldırıda dikkat çeken ayrıntı! "İki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştı" Son Dakika! Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:45:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İran karşıtı koalisyon Tahran'ın maceracılığı nedeniyle güçleniyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]