Son Dakika Haberleri: İran, Kasım Süleymani'ye suikast planlandığını açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

İran, Kasım Süleymani'ye suikast planlandığını açıkladı

1 saat önce

İran'da bu yıl düzenlenen aşure törenleri esnasında Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmek istendiği açıklandı.

İran, Kasım Süleymani'ye suikast planlandığını açıkladı, System.String[]

İran'da bu yıl düzenlenen aşure törenleri esnasında Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmek istendiği açıklandı.

Başkent Tahran'da askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programda konuşan, Devrim Muhafızları İstihbaratı Başkanı Hüseyin Taib, 10 Eylül'de düzenlenen aşure törenleri esnasında Süleymani'ye suikast hazırlığı yapıldığını söyledi.

Süleymani'ye yönelik suikast girişiminin İsrail ve Arap ülkelerinin istihbarat örgütleri tarafından planlandığını ileri süren Taib, bunu etkisiz hale getirdiklerini ve konuyla ilgili bir grubu yakalandıklarını kaydetti.

Taib, Kirman kentinde Süleymani'nin Aşure törenleri için gittiği hüseyniyeye yakın bir evin satın alındığını dile getirerek, orada hazırlanan yaklaşık 500 kilo patlayıcının açılacak kanal vasıtasıyla hüseyniyeye yerleştirilmesi ve Süleymani'nin buraya gittiği esnada patlatılmasının planlandığını aktardı.

Süleymani'nin salı günü devlet televizyonunda yayınlanan ve 2006 yazında 33 gün süren İsrail- Lübnan savaşını anlattığı röportajı, ülke medyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi
Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu "31 Mart seçimlerinde usulsüzlük" davası: 3 şüpheli hakkında 1'er yıl hapis istemi Sağlık Bakanlığı: Son iki yılda 9 olan kızamık vakası 716'ya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:37:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, Kasım Süleymani'ye suikast planlandığını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]