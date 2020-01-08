İran, 'kasıtlı olarak Amerikan askerlerini vurmaktan kaçındı' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, 'kasıtlı olarak Amerikan askerlerini vurmaktan kaçındı' iddiası - Son Dakika Dünya

İran, 'kasıtlı olarak Amerikan askerlerini vurmaktan kaçındı' iddiası

6 saat önce

İran’ın, Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse yaptığı füze saldırılarında,hali hazırda büyüyen krizin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla ‘kasıtlı biçimde Amerikan askeri kaybından kaçındığı’ iddia edildi.

İran, 'kasıtlı olarak Amerikan askerlerini vurmaktan kaçındı' iddiası, System.String[]

İran'ın, General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse yaptığı füze saldırılarında, 'kasıtlı olarak Amerikan askeri kaybından kaçındığı' iddia edildi.


Kimliğini açıklamayan ABD ve Avrupa hükümet kaynaklarına göre İranlı yetkililer, saldırıyla birlikte Süleymani'nin öldürülmesine bir cevap olarak ülkenin kararlılığını gösterirken, hali hazırda büyüyen krizin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla da ABD'li askerlerin kaybına 'kasten' neden olmadı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:50 
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