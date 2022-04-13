İran Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası sırasında turistlere ücretsiz vize verecek - Son Dakika
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İran Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası sırasında turistlere ücretsiz vize verecek

13.04.2022 16:00
İran Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası sırasında turistlere ücretsiz vize verecek

İran, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İran'ı ziyaret edecek yabancı turistlere ücretsiz vize verileceğini duyurdu.

İran, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İran'ı ziyaret edecek yabancı turistlere ücretsiz vize verileceğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetin bugünkü kararıyla, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası sırasında İran'a vizesiz seyahat hakkı verildi." ifadelerini kullandı.

Kararın, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin şubat ayında Katar'a yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında alındığını aktaran Cehromi, "Bu karar dünyanın dört bir yanından turistleri İran'a seyahat etmeye çekebilir ve ülkedeki turizm sektörünü canlandırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının hükümet tarafından onaylanan teklifi kapsamında, kasım ayında Katar'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna katılma hakkı kazanan ülkelerin vatandaşları, iki ay geçerli olacak şekilde ücretsiz vize başvurusunda bulunabilecek.

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, 12 Nisan'da Basra Körfezi'ndeki İran'a ait Kiş Adası'nda bir araya gelmiş ve iki ülke arasında ulaştırma alanında iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Kasımi, dün konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Katarlılar, 2022 Dünya Kupası'nda İran'ın alt yapısını kullanmakla ilgileniyor." demişti.

İran Liman ve Denizcilik Örgütü Başkanı Ali Ekber Sefayi de Dünya Kupası organizasyonu sırasında İran'dan Doha'ya feribot seferleri planlandığını duyurmuştu.

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2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası sırasında turistlere ücretsiz vize verecek - Son Dakika


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