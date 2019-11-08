Son Dakika Haberleri: İran kimliği belirsiz bir İHA'yı düşürdü
Son Dakika Politika İran kimliği belirsiz bir İHA'yı düşürdü

İran kimliği belirsiz bir İHA'yı düşürdü

7 saat önce

İran Silahlı Kuvvetlerinin Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde kimliği belirsiz bir İnsansız Hava Aracı'nı düşürdüğü açıklandı.

İran kimliği belirsiz bir İHA'yı düşürdü, System.String[]

İran Silahlı Kuvvetlerinin Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde kimliği belirsiz bir İnsansız Hava Aracı'nı düşürdüğü açıklandı.


İran'ın Mahşer limanında yer alan Mirsad adlı orta menzilli hava savunma sisteminin, İran sınırını ihlal eden bir İHA'yı düşürdü. Bender İmam ve Mahşer bölgelerindeki yerel halkın İHA'yı düşürmek için ateşlenen füze seslerini duydukları kaydedildi.


İran Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise İran sınırını ihlal etmekte olan kimliği belirtisiz bir İHA'nın düşürüldüğü ve düşürülen İHA'nın yabancı bir ülkeye ait olduğu vurgulandı. - TAHRAN

İnsansız Hava Aracı, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:24 Kaynak: İHA
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