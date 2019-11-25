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İran: Kırmızı çizgiler aşılırsa ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı yok ederiz

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami, Tahran’ın kırmızı çizgilerinin aşılması durumunda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Suudi Arabistan’ı yok edeceklerini söyledi.

İran: Kırmızı çizgiler aşılırsa ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı yok ederiz, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami, Tahran'ın kırmızı çizgilerinin aşılması durumunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail ve Suudi Arabistan'ı yok edeceklerini söyledi.


Devrim Muhafızları'nın Başkomutanı Hüseyin Selami, pazartesi günü yayınlanan bir konuşmasında "ABD'ye, siyonist rejime ve Suudi Arabistan'a karşı sabır gösterdik. Ancak kırmızı çizgilerimizi aşarlarsa onları yok ederiz" ifadesinde bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İsrail, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:39 
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