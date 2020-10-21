İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı - Son Dakika

İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı

21.10.2020 10:00
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı, System.String[]

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Erzurum İl Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Erzurum İl Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışında bulundu.

Erzurum İl Halk Kütüphanesi binasına gelen İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz tarafından karşılandı. Kütüphaneyi gezen Soltanzadeh'e Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz kütüphane hakkında bilgi verdi. Kütüphaneye bin kitap bağışlayan Başkonsolos Soltanzadeh, "Kitap bizlerin en iyi dostudur. Kitapları iyi dostlarımıza hediye ettik. Emek verilerek kütüphane yapılmış. İran tarihinden çeşitli bin kitap hediye edildi. Böyle dostlara kitap hediye etmek çok güzel. Kitapların hediye edilmesi bizlere verilen dostlukları, kardeşliği birleştirecek. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Bilim, fikir alışverişimiz daha iyi olacaktır, ayrıca bu kitaplar İran'ın Doğu Azerbaycan Genel Müdürlüğünden sizlere bağışlanmış, ilim ve edebiyat milletleri birleştirir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz ise, "Alan itibarıyla Kültür Bakanlığına bağlı Türkiye'nin en büyük kütüphanesinde bulunuyoruz. Hacim olarak 1 milyon kitap bünyesine sahibiz. Bu rakama şimdiden ulaşmış bulunuyoruz. Kütüphanemizde kalitemizi artırıcı çalışmalar başlattık. Doğu ve Batı Edebiyatı'nın tüm ürünlerini, özellikle yakın komşularımızdan başlamak üzere kütüphanemizde bulundurmak istiyoruz. Başkonsolosumuzun ciddi bir hediyesi olan İran Edebiyatı'nın tüm klasik eserleri önünde bulunuyoruz. Kitap yardımlarına devam edeceklerini bildirdiler. Yaklaşık olarak bin eser sözünü de almış olduk. Bizler bu tip bağışları yurt içi ve yurt dışından kabul ediyoruz. Okudukları eserleri de bizlere bağışlayabilirler. İran ile hem kültürel hem de tarihi bağlarımız bulunmaktadır. Dünyanın en güzel hediyesi bildiğiniz gibi kitaptır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı kitap hediyesi yapıldı. Kitap hediyelerinden sonra İl Müdürü Almaz, konsolos ve beraberindekilere kütüphaneyi gezdirerek kütüphane hakkında bilgi verdi. - ERZURUM

İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı

Erzurum, İslam, Kitap, İran, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı - Son Dakika

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