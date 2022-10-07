İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi

07.10.2022 17:18
İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi

İran, Danimarka'daki Kopenhag Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran, Danimarka'daki Kopenhag Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kopenhag'daki büyükelçilik yerleşkesine giren saldırgan elindeki bıçakla tehditler savurarak, elçilik otoparkındaki araçlara zarar verdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Büyükelçi Efsane Nadipur'u arayarak saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Saldırıya tepki gösteren Abdullahiyan, "Ne yazık ki Avrupa'nın göbeğinde diplomatik dokunulmazlığı olan bir kadına ve büyükelçiye böyle bir saldırı yapılıyor ve polis zamanında müdahale etmiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Nadipur de Danimarka polisini daha önceki resmi uyarılara rağmen olaya geç müdahale etmekle suçladı.

İran, son üç haftadır 22 yaşındaki bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümünün yol açtığı protestolarla sarsıldı. Mahsa Emini'nin ölümü, ülke dışında büyükelçilikleri de hedef alan protestolara yol açmıştı.

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Kaynak: AA

Danimarka, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi - Son Dakika

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