Son Dakika Haberleri: İran: "Körfez'deki Adalarından Vazgeçmeyecek"

İran: "Körfez'deki Adalarından Vazgeçmeyecek"

33 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Başkomutanı General Caferi, Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Ebu Musa Adası için İran'ın kalbi ifadesini kullanarak, "Düşmanlarımız bilsinler ki İran İslam Cumhuriyeti bu adayı namusu gibi koruyacaktır" dedi.

İran:
İran Devrim Muhafızları Başkomutanı General Caferi, Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Ebu Musa Adası için İran'ın kalbi ifadesini kullanarak, "Düşmanlarımız bilsinler ki İran İslam Cumhuriyeti bu adayı namusu gibi koruyacaktır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Başkomutanı General Caferi, Hürmüz Boğaz'ı yakınlarında bulunan Ebu Musa Adası'nı ziyaret ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tenegseri ile bir araya geldi. Ebu Musa Adası'nı İran'ın kalbi şeklinde nitelendiren General Caferi, Basra Körfezi'nde yer alan adalardaki savunma gücünün artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Düşmanlarımız bilsinler ki İran İslam Cumhuriyetine ait olan bu adalar kendi namusumuz gibi korunacaktır" ifadesini kullandı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, İran, Politika
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