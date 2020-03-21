İran korona virüsünün ilacını 10 gün içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran korona virüsünün ilacını 10 gün içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı - Son Dakika

İran korona virüsünün ilacını 10 gün içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı

12 dakika önce

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, korona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ila 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

İran korona virüsünün ilacını 10 gün içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı, System.String[]

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, korona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ila 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Korona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın ilk ham maddesinin dün ülkeye getirildiğini söyleyen İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, ilacın tamamen yerli üretim olduğunu kaydederek, "Korona virüsü taşıyan hastalara iyi gelen bu ilacı 7 ila 10 gün içerisinde piyasaya süreceğiz" dedi.

Söz konusu ilacın klinik testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve bazı hastalar üzerinde test edildiğini vurgulayan Şanesaz, "İlacın piyasaya sürülmesi için gerekli izinler alındı" ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde korona virüs vakası 20 bin 610 olarak açıklanırken ölü sayısının bin 556 olduğu belirtildi.

(İHA)

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:20 Kaynak: İHA

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