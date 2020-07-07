İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti - Son Dakika

İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti

İlk kez bir ülke resmi ağızdan koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını duyurdu. İran'da virüsün ortaya çıktığı tarihten bu yana en yüksek günlük can kaybı kayda geçti. Bir günde 200 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 12 bin'e yaklaştı. İran Sağlık Bakanı "Büyük çoğunluk uyarılarımızı dikkate almadı' dedi.

İran'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek can kaybı kayda geçti. Bir günde 200 kişi hayatını kaybetti.

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İran koronavirüsle mücadelede zorlanıyor. Normalleşme adımlarının ardından ülkede ölü ve vaka sayıları hızlı bir artışta. Son 24 saatte ülke genelinde 200 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 637 vaka kayda geçti.

"İKİNCİ DALGA İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, "Büyük çoğunluk uyarılarımızı dikkate almadı ve ikinci dalga ile karşı karşıya kaldık" dedi. Nemeki, "Koronavirüs ile güreş tutuyoruz ama son dakikalarda darbe alabiliriz" ifadesini kullandı.

Ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu ve 1 sağlık görevlisinin de Kovid-19 testi pozitif çıktı.

YENİ TEDBİRLER GELDİ

"Riskli bölgeler" arasında bulunan Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde de , aralarında camilerin de bulunduğu "risk barındıran" yerlerin bir hafta boyunca kapatılması kararı alındı. Kentteki üniversiteler, okullar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler bir hafta kapalı tutulacak.

Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

Koronavirüs, Futbol, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:49 

Son Dakika Dünya İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti - Son Dakika Dünya
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