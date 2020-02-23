İran koronavirüsle ilgili tedbirleri artırıyor - Son Dakika
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İran koronavirüsle ilgili tedbirleri artırıyor

16 dakika önce

İran hükümeti, ülkede 43 kişiye bulaşan ve 8 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birçok eyalette eğitime ara verdi, sanatsal faaliyetleri erteledi, türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı.

İran hükümeti, ülkede 43 kişiye bulaşan ve 8 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birçok eyalette eğitime ara verdi, sanatsal faaliyetleri erteledi, türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısı 43, ölü sayısı da 8'e çıktı. Cihanpur, yeni vakaların yedisinin Kum, dördünün Tahran, ikisinin Gilan, birinin Merkezi ve birinin de Mazenderan eyaletinde tespit edildiğini söyledi.

Ülke genelinde müzeler ziyarete kapatıldı, sınavlar ertelendi.

Merkezi, Hemedan, Zencan, Elburz, Kürdistan, Mazenderan, Gülistan, Kazvin, Gilan, Erdebil, Tahran, Kirman, Kum, Simnan, Doğu Azerbaycan, Loristan ve Batı Azerbaycan gibi eyaletlerde okullar ve üniversiteler tatil edildi. Eyaletlerin bazılarında eğitime 2 gün ara verilirken, bazılarında da okullar hafta sonuna kadar kapalı olacak.

Başkent Tahran'da dışarı çıkanlar, Kovid-19'dan korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı.

Kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı'ndaki yoğunluğun az olması dikkati çekiyor.

Metrolardaki yoğunluğun da normal zamanlara göre azaldığı ve daha önce yer bulunamayan vagonların boş olduğu göze çarpıyor.

Eczanelerde dezenfekte edici jel, maske ve benzer ürünler ise bulunamıyor.

Sağlık Bakanlığı, halka ücretsiz maske dağıtılacağını ve bunun için maske üreten fabrikaların 24 saat tam kapasiteyle çalışacağını açıkladı.

Virüsün bu ülkedeki ana merkezi olan Kum kentinin karantinaya alınmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmazken, buradaki türbeler ziyarete kapatıldı. Kentteki din adamlarının bazıları bu karara itiraz etti.

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonuçları negatif çıkan Tahran İl Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi de vaka sayısının artması halinde başkent Tahran'ın karantinaya alınabileceğini söyledi.

Tahran Belediyesi, aralıksız olarak toplu taşıma araçları ve metro vagonlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Sait Nemeki, Kum kentinde hayatını kaybedenlerden birinin iş adamı olduğunu ve ticaret amacıyla Çin'e gidip geldiğini söyledi. Nemeki ayrıca Kovid-19'u, ulusal seferberlikle yeneceklerini ve halktan kendilerine destek vermesini istedi.

İran koronavirüsle ilgili tedbirleri artırıyor

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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