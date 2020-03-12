İran, koronavirüsle mücadele için ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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İran, koronavirüsle mücadele için ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istedi.

İran, koronavirüsle mücadele için ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlarına hitaben mektup yazdı.

Zarif'in mektubunda, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi engellediğini ve mücadelenin sürdürülmesi için yaptırımların kaldırılmasının zorunlu olduğunu Guterres ve mevkidaşlarına ilettiği belirtildi.

İran, ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Kovid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.

Zarif de ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki Kovid-19 ile mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini söylemişti.

IMF'den 5 milyar dolar kredi talebi

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurmuştu.

Himmeti, salgının ülkedeki etkisi ve İran'ın IMF'deki kotası göz önünde bulundurularak Hızlı Finansman Aracı (RFI) kaynaklarından yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanmasını istemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:58 Kaynak: AA
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