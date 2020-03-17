İran, koronavirüsten etkilenen ailelere maddi destek sağlayacak - Son Dakika
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İran, koronavirüsten etkilenen ailelere maddi destek sağlayacak

6 saat önce

İran hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar gelirli ailelere maddi destek sağlayacak.

İran, koronavirüsten etkilenen ailelere maddi destek sağlayacak, System.String[]

İran hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar gelirli ailelere maddi destek sağlayacak.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA) yer alan habere göre, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenenler ile düşük gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla "Korona Destek Paketi" hazırlandı.

Hazırlanan destek paketine göre ailedeki kişi sayısına göre 200 bin tümen (yaklaşık 80 TL) ila 600 bin tümen (yaklaşık 240 TL) ödeme yapılacak.

Yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendiren paketin ilk aşama ödemelerinin bu gece yapılacağı, yardımların tamamının da 4 ay içinde vatandaşların hesabına yatırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

İran Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Hoşyar Fakihi, salgının ülkede 2 milyon 600 binden fazla esnafı etkilediğini ve 1 milyon 600 bin kişinin işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 988'e, vaka sayısının da 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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