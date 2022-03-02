İran: Kötü tecrübeler güvenilir, dengeli ve kalıcı bir anlaşmayı kaçınılmaz kılmıştır - Son Dakika
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İran: Kötü tecrübeler güvenilir, dengeli ve kalıcı bir anlaşmayı kaçınılmaz kılmıştır

02.03.2022 16:44
İran: Kötü tecrübeler güvenilir, dengeli ve kalıcı bir anlaşmayı kaçınılmaz kılmıştır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere ilişkin ABD ve Avrupa ülkeleriyle (İngiltere, Fransa ve Almanya) yaşanan tecrübeler nedeniyle güvenilir ve kalıcı bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere ilişkin ABD ve Avrupa ülkeleriyle (İngiltere, Fransa ve Almanya) yaşanan tecrübeler nedeniyle güvenilir ve kalıcı bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Şemhani, bir grup İran Meclisi milletvekili ile bir araya geldiği toplantıda müzakerelerde gelinen nokta ve yaptırımların kaldırılması konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şemhani, "ABD'nin sözünde durmaması ve Avrupa'nın eylemsizliği gibi kötü tecrübeler, güvenilir, dengeli ve kalıcı bir anlaşmanın yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır." dedi.

Tahran yönetiminin temel stratejisinin, yaptırımları kaldırmaya çalışmakla birlikte, bu yaptırımları etkisiz hale getirecek mekanizmaları oluşturmaya odaklanmak olduğunu dile getiren Şemhani, bu alanda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Şemhani, Viyana'daki görüşmelerde hala bazı konularda anlaşmaya varılamadığını sözlerine ekledi.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Kötü tecrübeler güvenilir, dengeli ve kalıcı bir anlaşmayı kaçınılmaz kılmıştır - Son Dakika


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