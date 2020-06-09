İran Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi: "Koronavirüs ülkede 15 milyon kişiye bulaşmış olabilir" - Son Dakika

İran Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi: "Koronavirüs ülkede 15 milyon kişiye bulaşmış olabilir"

İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi İhsan Mustafevi, ülkede şu ana kadar 15 milyon kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabileceğini söyledi.

İran Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi:

İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi İhsan Mustafevi, ülkede şu ana kadar 15 milyon kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Mustafevi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında ülkedeki salgın sürecini değerlendirdi.

Tahminlere göre, hastalığın çok daha fazla kişiye bulaşmış olma ihtimalinden söz eden Mustafevi, "Kum, Gilan, İsfahan ve Elburz gibi eyaletlerdeki veriler, nüfusun önemli yüzdesinin salgına yakalandığını gösteriyor." dedi.

Mustafevi, "Eldeki verilere göre, Kovid-19'un başladığı andan bu yana ülke nüfusunun 15 milyonu salgına yakalanmış olabilir. Serolojik testlerin hata barındırdığını tekrar vurguluyorum ve serolojik testler henüz tam olarak ilgili makamların onayını almış değil. Yani, sonuçları analiz ederken gerekli hassasiyeti göstermek gerekiyor. Bu verilerin dünyanın diğer bölgelerindeki bazı çalışmalarla benzerlik gösterdiğini de belirtmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Virüsten ölüm oranının sanılanın aksine daha düşük olabileceğine işaret eden doktor Mustafevi, "Yaklaşık 15 milyon kişinin koronavirüse yakalandığını kabul edersek, virüsün ölüm oranı dünyanın ve bizim sandığımızdan çok daha azına tekabül ediyor. Yani daha iyi huylu bir virüs ile karşı karşıya olabiliriz." ifadelerini kullandı.

İran Pasteur Enstitüsü Yeni Ortaya Çıkan Hastalıklar Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini de yürüten Mustafevi, enfeksiyon şiddetinin eyaletlere göre farklılık gösterdiğinin vurgulayarak, pozitif vakaların ilerleyen günlerde artabileceği uyarısında bulundu.

Sadece yatan hastaların analizinden yola çıkarak salgında ilk aşamanın tamamlandığını söyleyebileceklerini kaydeden Mustafevi, son günlerde vaka ve ölüm sayılarında nispi bir artışın gözlemlendiğine dikkati çekti.

Nisan ayının sonlarına doğru düşüşe geçen Kovid-19 vaka sayısı, ülkede yasakların kalkmasıyla yeniden artış göstermeye başladı. Ülkede, günlük ölüm sayısı bir süre 50'nin altında seyrederken yeniden 50'nin üzerine çıktı.

Ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 74 artarak 8 bin 425'e, vaka sayısı ise 2 bin 95 kişi artarak 175 bin 927'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:27 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İran Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi: 'Koronavirüs ülkede 15 milyon kişiye bulaşmış olabilir' - Son Dakika Dünya

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