İran, Kovid-19 nedeniyle Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu gece 24.00'ten itibaren Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerinin duracağını aktaran Zibahş, bu iki ülkeden bağlantı uçuşlarının da yasak olduğunu belirtti.

Zibahş, halihazırda 41 ülkeye uçuş kısıtlamasının olduğunu hatırlatarak, "çok riskli" listesinde yer alan ülkelerden gelen misafirlerin İran'da yeniden Kovid-19 testi yaptırmaları gerektiğini ifade etti.