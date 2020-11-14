İran Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı - Son Dakika

İran Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı

14.11.2020 14:23
İran Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve can kayıplarının salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıkması nedeniyle gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde yeni kısıtlamaların uygulanacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve can kayıplarının salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıkması nedeniyle gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde yeni kısıtlamaların uygulanacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyada salgında yeni dalgaların görüldüğünü ve birçok ülkenin de yeni kısıtlamalara gittiğine işaret eden Ruhani, "Şimdi kaçınılmaz olarak kısıtlamaları artırmamız gereken bir durumdayız. 1 Azer'den (21 Kasım) itibaren uygulanacak kısıtlamalarla ilgili genel bir karar aldık." dedi.

Ruhani, bazı işletmelere yönelik kısıtlamaların yanı sıra kültür ve eğitim faaliyetlerinin de askıya alınmasını içeren yeni kısıtlama kararlarıyla kalabalığı ve trafiği azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Eğer trafik ve kalabalık azalırsa sorunlarımızın çoğu çözülecektir. Çoğu şehirde vaka artışı zorunlu olmayan ve yasa dışı toplanmalardan kaynaklanıyor." dedi.

Halka tedbirlere riayet etme çağrısını yineleyen Ruhani, kısıtlamaların salgının sona ereceği zamana dek ülke genelinde ve şehirlerin durumuna göre uygulanacağını ve detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını açıkladı.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki 100'den fazla il ve ilçede, zorunlu olmayan işletmelerin kapatılacağını belirtti.

İran'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 41 bini aşarken vaka sayısı 750 bine yaklaştı.

Vakalardaki artış üzerine ülkede 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Tedbirler kapsamında 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Ünlü sunucu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Eski sevgilisinin evini kundaklayan satırlı saldırganın "O evi yakacağım" sözleri çileden çıkardı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı
Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı         
14:10
Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı         
13:49
Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu         
13:05
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada         
11:49
Bebeklerinin cinsiyetini Atakule'ye pembe renk yansıtarak duyuran çift 'Pes' dedirtti Bebeklerinin cinsiyetini Atakule'ye pembe renk yansıtarak duyuran çift 'Pes' dedirtti         
10:34
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 14:34:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei