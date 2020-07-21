İran, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi - Son Dakika

İran, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) hazirandan bu yana ikinci dalgayı yaşayan İran, mayıs ayında kaldırdığı kısıtlamaların bir kısmını yeniden uygulamaya başladı.

İran, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) hazirandan bu yana ikinci dalgayı yaşayan İran, mayıs ayında kaldırdığı kısıtlamaların bir kısmını yeniden uygulamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin geçen hafta koronavirüste ikinci dalgayı yaşadıklarını, 25 milyon kişinin salgına yakalandığını, 35 milyon kişinin daha risk altında olduğunu açıklamasının ardından gözler alınacak önlemlere çevrildi.

Koronavirüsle Mücadele Kurulu, vakaları düşürmek amacıyla salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konferans, seminer ve her türlü toplantıyı yasakladı.

Tahran Valiliği ise okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, kapalı havuzlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler, güzellik salonları, camiler, spor salonları, yatılı okullar, kahvehaneler ve eğlence merkezlerinin bir hafta kapalı tutulması kararını cumartesi günü hayata geçirdi.

Yasakların uygulanmaya başlamasının ardından başkentteki sinema ve tiyatro salonlarının talimatlar doğrultusunda kapalı olduğu görülürken restoran, kafe ve çay bahçeleri ise hizmet vermeye devam ediyor. Cuma namazları ise vakaların çok düşük olduğu "beyaz bölgeler" dışında halihazırda kılınmıyor.

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından alınan kararın ciddi bir şekilde uygulanacağını ifade etti. Bunun ardından ülke genelinde 17 Temmuz'a kadar 50 bin 238 denetim yapıldığı ve talimatlara uymayan 8 bin 146 iş yerinin kapandığı belirtildi. Başkent Tahran'da ise denetlenen 1265 iş yerinden 481'inin kapatıldığı açıklandı.

Ülke genelinde 5 Temmuz'da kapalı alanlarda ve devlet dairelerinde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle de iş yerlerinin girişinde "maskesiz girilmez" uyarı yazıları yer alıyor. Alışveriş merkezleri ve süpermarketlerde de maske takmayanlar içeri alınmıyor. Kentin meydanlarında ve metroların girişinde direkt üreticiden tek kullanımlık maske satılmaya devam ediyor.

Başkent Tahran'da toplu taşımalardaki ve trafikteki yoğunluğu azaltmak için bisiklet kullanımı teşvik ediliyor. Tahran Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla kentin merkezi noktalarına bisiklet durakları kurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "ikinci dalga" ve "35 milyon kişi yakalanabilir" açıklamalarının ardından halktaki "rahatlığın" ve "rehavet" havasının da azaldığı görüldü. Normalleşmenin ardından kalabalıklaşan Tahran caddeleri ve meydanları kısmen boşaldı. Halkın da maske kullanma ve sosyal mesafe kurallarına riayet etme konusunda daha dikkatli davrandığı dikkatleri çekti.

İran'da şu ana kadar toplamda 276 bin 202 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunlardan 240 bin 87 kişi iyileşirken, durumu ağır olan 3 bin 583 kişi de hastanelerde tedavi altında.

Salgın nedeniyle 14 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği İran'da, yapılan toplam test sayısı ise 2 milyon 175 bin 217 olarak açıklandı.

Hasan Ruhani, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi - Son Dakika
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